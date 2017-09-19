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Кипр готов возобновить переговоры с Турцией

 

Власти Кипра готовы возобновить переговоры по урегулированию, если они пройдут под эгидой ООН, заявил постоянный секретарь МИД Кипра (замглавы МИД) Александрос Зенон, передает РИА Новости.

"Фактически мы не выдвигаем никаких предварительных условий. Единственное чего мы хотим, – это чтобы эти переговоры проходили в рамках, установленных генсеком ООН. Мы ожидаем, что Турция сможет обеспечить безопасность и гарантии, которые стали теми острыми вопросами, обусловившими провал переговоров в Швейцарии", — сказал Зенон.

Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил 7 июля о провале конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане, объявив, что она закрывается. Греция и Турция обвинили в срыве переговоров по кипрскому урегулированию друг друга.

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