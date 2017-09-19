Сенат США одобрил выделение военной помощи Украине

Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил ранее одобренный Палатой представителей законопроект об ассигнованиях Пентагону, согласно которому Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Конгресса, передает ТАСС.

Из этой суммы министр обороны имеет право беспрепятственно предоставить Украине лишь $75 млн. Для выделения Киеву остальных средств потребуется специальное разрешение Сената. Чтобы его получить, шефу Пентагона и госсекретарю придется заверить профильные комитеты в том, что в украинском оборонном секторе и вооруженных силах прошли структурные реформы, усилена подотчетность военных, появилась возможность проводить приватизацию в этой сфере.

Уже третий год подряд американские законодатели закладывают в бюджете Пентагона средства на оказание Украине военной помощи, в том числе поставками вооружения. Изначально суммы по этой статье достигали $350 млн. Однако на 2018 финансовый год решено выделить лишь $150 млн.