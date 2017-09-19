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Пожиравший свою любовницу каннибал был застрелен полицией

 

Полицейские застрелили 23-летнего жителя южноафриканского города Маунт Фрер, застав его за поеданием обезглавленной сожительницы. Об этом сообщает Independent.

По словам очевидцев, молодой человек набросился на 35-летнюю потерпевшую с ножом, когда она находилась во дворе дома, перерезал ей горло и обезглавил. Мать нападавшего вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов застали мужчину за поеданием плоти погибшей. На призывы сдаться и предупредительные выстрелы в воздух он не отреагировал, а затем накинулся с ножом на полицейских. В итоге правоохранителям пришлось открыть огонь, чтобы остановить его.

От полученных ранений молодой человек позже скончался в больнице. Перед этим он попытался напасть и на женщину-врача, которая оказывала ему медицинскую помощь.

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