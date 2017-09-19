В Волгограде эвакуировали торговые центры

В Волгограде эвакуировали людей из торговых центров и вуза после новых звонков о минировании, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах региона.

"На настоящий момент поступило уже 11 сообщений о минировании торговых центров в различных районах города и Волгоградского медицинского университета. Проводится эвакуация, спокойно и без паники", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Волгограде проверяют информацию о минировании семи торговых центров, сотрудники и посетители ТЦ эвакуированы.