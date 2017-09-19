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Боевики ИГИЛ массово покидают Ирак

 

Формирования группировки "Исламское государство" в массовом порядке оставляют свои позиции и бегут из иракского города Ана, который до последнего времени полностью находился под контролем боевиков. Об этом сообщил представитель командования отрядов иракского народного ополчения в провинции Анбар Катари аль-Обейди передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

По его словам, "экстремисты спешно сворачивают свою деятельность в городе и большими группами выходят из Ана". По данным командования ополчения, бандформирования ИГ передвигаются в направлении еще занятого радикалами, расположенного в 20 километрах от Ана города Рава. Причиной бегства террористов, добавил аль-Обейди, стало молниеносное продвижение к городу частей армии Ирака.

Город Ана, находящийся примерно в 120 км к западу от одного из главных центров провинции - Рамади, почти три года находится под контролем террористов ИГ. В минувшую субботу правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре.

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