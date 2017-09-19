В мире насчитали 40 миллионов рабов

Более 40 млн человек находятся в наши дни в рабстве, такие данные содержатся в докладе, распространенном во вторник Международной организацией труда (МОТ).

В МОТ указывают, что значительную долю - 29 млн или 71% от общего числа людей, привлеченных к принудительному труду, составляют женщины.

Кроме того, по оценочным данным организации, сейчас в мире используется труд примерно 152 млн детей в возрасте от пяти до 17 лет.

Детский труд используется большей частью в сельском хозяйстве (70,9%), а также в секторе услуг (17,1%) и в промышленности (11,9%), свидетельствуют данные МОТ.