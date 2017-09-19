Рамиль Гулиев – претендент на звание лучшего атлета года

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, ставший в августе чемпионом мира в беге на 200 метров, может быть назван лучшим атлетом Европы по итогам 2017 года.

Гулиев включен в список кандидатов на это почетное звание. Его соперниками являются девять спортсменов, среди которых чемпион мира в беге на 10 000 метров Мо Фара (Великобритания) и другие известные легкоатлеты - чемпионы мира и Европы.

Проголосовать за Рамиля Гулиева можно на страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в фейсбуке и твиттере.

Победитель будет награжден 14 октября в Вильнюсе.