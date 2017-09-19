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Закир Гасанов проверил боеготовность войск на границе с Арменией фото

 

Руководство Минобороны проверило боевую готовность подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных в прифронтовой зоне в направлении государственной границы с Арменией, морально-психологическую подготовку личного состава, а также степень обеспечения безопасности гражданского населения на данных территориях, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с личным составом подразделений, несущих боевое дежурство на линии противостояния с противником в горной местности и в трудных климатических условиях. Главе оборонного ведомства было доложено о текущей ситуации. Проверив надежность, устойчивость и надлежащую организацию защиты госграницы, Закир Гасанов высоко оценил уровень подготовки личного состава. Министр понаблюдал за расположенными в направлении госграницы позициями противника.

Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, социально-бытовыми условиями. Было отмечено, что подразделения на передовой линии обеспечены питьевой водой, отоплением, ванной комнатой, утепленной кроватью и другими необходимыми зимними средствами. Министр обороны дал соответствующие поручения для укрепления линии обороны и повышения боеготовности подразделений. Группа военных была награждена ценными подарками. Также был организован совместный обед.

 

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