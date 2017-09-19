МВД Азербайджана: «Рейды проводятся против геев-проституток, а не секс-меньшинств»

Реакция на информацию о массовых арестах в Баку представителей секс-меньшинств не замедлила сказаться: в некоторых западных кругах моментально разразились гневными репликами о нарушении в стране прав геев.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе МВД.

«В Азербайджане секс-меньшинства никогда не преследовались. Но это не означает, что представители этой категории граждан овобождаются от ответственности за противозаконные деяния. В последнее время занимающиеся проституцией люди нетрадиционной сексуальной ориентации регулярно в вечерние часы заполоняют определенные места в центре города. Их поведение нарушает общественный порядок. Жители города граждане неоднократно обращались в полицию, требуя пресечь неправомерное поведение этих лиц, и мы вынуждены были принять меры. Так что рейд был предпринят против людей, промышляющих проституцией, а вовсе не конкретно против гей-меньшинств. Кстати, было выявлено, что среди «работающих на улице» многие являются носителями венерических заболеваний и ВИЧ», - сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

С утверждением правоохранителей согласна и председатель Объединения содействия женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, заявившая, что в Азербайджане никогда не притесняли представителей секс-меньшинств.

М.Зейналова заверила, что знает в Баку немало представителей гей-меньшинств, которые ничего не нарушают и ведут нормальный образ жизни, не выставляя напоказ свою сексуальную ориентацию. Вместе с тем есть и такие, кто занимается проституцией, торгует наркотиками и т.д.

«Причисление к гомосексуалистам совсем не означает, что можно творить что угодно, снимая с себя всякую ответственность. Если кто-то из представителей секс-меньшинств повинен в преступлениях, в частности в распространении венерических заболеваний, проституции, то он должен за это ответить перед законом, вплоть до уголовной ответственности. Это нормальная практика, которая применяется во всем мире. Представители секс-меньшинств в Азербайджане имеют те же права, что и другие граждане, но и обязанности у них те же. Перед законом все равны», - убеждена правозащитник.