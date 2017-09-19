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Генпрокуратура выступила с заявлением по делу Turan

Автор: Отдел информации 

Информация ряда СМИ о проверках в ИА Turan не соответствует действительности, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

"B настоящее время в Департаменте предварительного расследования налоговых преступлений Министерства налогов продолжается следствие уголовного дела, и общественность будет проинформирована о результатах", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

B заключение пресс-релиза подчеркивается, что "в отношении информационного агентства Turan никаких ограничительных мер не проводится".

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