Лидер Мьянмы впервые о ситуации с рохинджа

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что власти страны не боятся критики международного сообщества из-за политики в отношении мусульман-рохинджа, сообщает BBC.

Фактический лидер Мьянмы впервые публично прокомментировала ситуацию в штате Ракхайн с момента обострения кризиса в августе.

"Я понимаю, что многие наши друзья по всему миру обеспокоены сообщениями о сожженных деревнях и толпах беженцев", - сказала Аун Сан Су Чжи, выступая перед парламентом Мьянмы.

По ее словам, власти намерены тщательно разобраться в ситуации и выслушать все поступающие аргументы и контраргументы.

Она также добавила, что международное сообщество должно быть в курсе тех действий, которые предпринимают власти Мьянмы для решения кризиса.