Министр обороны Турции предупредил о новом военном конфликте

Расчленение Ирака создаст предпосылки для начала нового военного конфликта, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, комментируя проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Джаникли отметил, что Турция сделает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать расчленению Ирака.

«Турция внимательно наблюдает за ходом событий в Ираке», - сказал министр обороны Турции, отметив, что начало нового военного конфликта в Ираке может привести к еще большему хаосу в регионе.