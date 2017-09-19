Женщина с зонтиком пыталась напасть на Меркель

Пожилая женщина с зонтиком попыталась напасть на канцлера Германии Ангелу Меркель, заявили в полиции.

Инцидент произошел на предвыборном митинге в городе Торгау, пишет Sächsische Zeitung. По версии следствия, 63-летняя женщина направила зонт в сторону Меркель, когда та вышла на площадь. Телохранитель канцлера посчитал этот жест попыткой нападения.

Теперь жительницу ФРГ подозревают в попытке нанесения телесных повреждений. Сама она утверждает, что хотела поместить флажок на свой зонтик, к тому же она находилась в нескольких метрах от Меркель.