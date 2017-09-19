США будут сбивать северокорейские ракеты

США намерены сбивать баллистические ракеты КНДР, несмотря на то, что они не несут опасности территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передают Известия.

«В двух словах: в случае запуска КНДР ракеты в направлении Японии, Гуама, континентальных США, Южной Кореи мы намерены предпринимать немедленные, конкретные действия для того, чтобы сбить ее», – заявил Мэттис по итогам переговоров с японскими коллегами.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в свою очередь отметил, что Токио использует все возможные методы и средства противоракетной обороны, отметив, что уже развернуты противоракетные комплексы Patriot на острове Хоккайдо.

Представитель Пентагона рассказал в эфире телеканала CNN, что ракетная программа Северной Кореи стала настолько продвинутой, что требуется сбивать их баллистические ракеты, даже когда они не опасны.