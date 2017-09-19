В Турции появились "женские" троллейбусы

Власти города Малатья на юго-востоке Турции запустили троллейбусы, предназначенные только для женщин, сообщает РИА Новости.

"Сегодня такие троллейбусы вышли на маршрут по просьбе самих женщин, которым так ездить комфортнее", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что троллейбусы окрашены в розовый цвет с изображением ромашек. Водители троллейбусов также женщины.

Нововведение вызвало большой общественный резонанс в Турции. Судя по сообщениям в социальных сетях, некоторые женщины с удовольствием восприняли новый транспортный формат, считая, что без мужчин они будут чувствовать себя в безопасности. Другие, наоборот, считают подобные инициативы властей посягательством на принципы светского государства и являются шагом к разделению людей.