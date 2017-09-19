Хорватия разгневала Меланью Трамп

Первая леди США Меланья Трамп дала Американскому институту в Хорватии сутки на то, чтобы ее фото исчезло с биллбордов на улицах Загреба. Об этом сообщает телеканал RTL.

Ранее появилась информация, что Американский институт запустил рекламную кампанию для популяризации английского языка, использовав фото супруги американского лидера.

"Мы получили эксклюзивную информацию, что госпожа Трамп в негодовании, и кроме того, что готовится иск, от нее поступило требование снять плакаты в течение 24 часов", - сообщает телеканал.

"Предприятие, которое работало над этой маркетинговой кампанией, не знакомо с хорватскими законами. А закон гласит, что никто не может использовать лицо, фотографию человека в коммерческих целях, если нет согласия этого человека", - заявила в интервью каналу адвокат, представляющий в Хорватии интересы Меланьи Трамп Наташа Пирц Мусар.