Азербайджан может выпустить купюру достоинством 200 манатов

В Азербайджане может возникнуть необходимость в выпуске купюры более крупного номинала. Но это дело будущего. Об этом сказал Report первый заместитель председателя Центробанка Азербайджана (ЦБА) Алим Гулиев.

По его словам, информация в связи с выпуском в обращение купюры достоинством 500 манатов не соответствует действительности: "Это может быть купюра достоинством 200 манатов. Но переговоры об этом не идут".

Официальный представитель ЦБА также внес ясность в сообщения в связи с дефицитом манатов в Азербайджане: "В Центробанке всегда имеются стратегические резервы до 50% находящейся в обращении денежной массы. Если наличные средства заканчиваются, этих ресурсов бывает достаточно до следующего заказа".