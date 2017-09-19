Трамп угрожает уничтожить Северную Корею

США в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР. Об этом во вторник, выступая в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - сказал американский лидер.

Руководство КНДР проводит самоубийственную политику, считает президент США.

Он выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций СБ ООН в отношении КНДР, но считает, что эти усилия надо активизировать.