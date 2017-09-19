Трамп назвал Иран «убийственным режимом»

Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН назвал соглашения с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) «препятствием для США».

«Мы не можем позволить убийственному режиму продолжать свои дестабилизирующие действия в то время, когда он строит ракеты, и мы не можем пойти на соглашение, когда оно создает прикрытие для разработки в действительности ядерной программы», — сказал Трамп.

Он также осудил политический режим в Иране, обвинив правительство в финансировании террористических организаций.

Трамп также потребовал от властей Ирана освободить всех граждан США, которые удерживаются в стране.