МИД Азербайджана: "Россия нанесла удар по отношениям с Азербайджаном"

МИД Азербайджана считает недружественным решение Верховного суда РФ, который оставил в силе решение первой инстанции о ликвидации общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК), заявил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев в интервью государственному агентству АзерТАдж.

"Мы оцениваем с политической стороны данное решение как недружественный шаг. Оно наносит серьезный удар развитию стратегического партнерства двух стран на высшем уровне", - сказал Хикмет Гаджиев.

При этом он подчеркнул, что трудно понять причину принятия данного вердикта.

"В то время как применяется несправедливое решение в отношении представителей азербайджанской диаспоры в России, Союз армян России пользуется здесь полной поддержкой и продолжает свою деятельность. В любом случае, мы удивлены и сожалеем о принятом решении ликвидировать ВАК", - отметил Х.Гаджиев.

Напомним, что сегодня Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс".