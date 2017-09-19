В Швейцарии запретили скрывать лицо в общественных местах

Парламент швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовал за запрет скрывать лицо в общественных местах, если это может представлять угрозу безопасности, передает швейцарское телеграфное агентство ATS.

Проект закона был принят в первом чтении при 59 голосах "за" и 54 "против". Предполагается, что запрет будет касаться всех, кто закрывает свое лицо в публичных местах, - как женщин-мусульманок в бурке, так и митингующих, которые закрывают лица банданами, спасаясь от слезоточивого газа.

Новое закон предложили ввести представители региональной ячейки консервативной Народной партии Швейцарии, которая имеет большинство в парламенте страны, после введения запрета на ношение платка в одной из школ кантона. Идею НПШ о запрете ношения бурки в общественных местах признали излишне категоричной, после чего та была переосмыслена и был предложен встречный проект, согласно которому мусульманкам вменяется в обязанность показ своего лица представителям власти или полицейским.

Ранее представитель НПШ также инициировал сбор подписей в пользу полного запрета на ношение бурки на территории Швейцарии. На прошлой неделе сторонники этой идеи набрали 106600 подписей в ее поддержку. Теперь этот вопрос решено вынести на всенародный референдум. Если за такое решение проголусует 50 процентов населения страны, то это потребует внесения соответствующих изменений в конституции Швейцарии.

Пока, напомним, правительство Швейцарии выступает против введения общего запрета на ношение бурки в стране.