Тяжелое ДТП в России: командующий ВДВ помещен в реанимацию

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков получил тяжелые травмы в результате ДТП, произошедшего в Мурманской области. Эту информауцию во вторник, 19 сентября, довел до сведения «Ленты.ру» осведомленный источник и подтвердили в МВД России.

Автокатастрофа произошла 15 сентября в 14:45 на 1420 километре автодороги Р21 «Кола». В микроавтобус генерала, следовавший в сопровождении машин военной автоинспекции, врезался легковой автомобиль. Пострадавший главком был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.