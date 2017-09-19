Содокладчики ПАСЕ об итогах своего визита в Азербайджан

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда во вторник распространили заявление по итогам своего визита в Азербайджан 14 - 16 сентября.

В заявлении содокладчики ПАСЕ отмечают, что приветствуют распоряжение президента Азербайджана об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества.

Содокладчики отметили важность полной реализации этого распоряжения.

"Мы обсудили с официальными лицами Азербайджана последующие шаги, которые будут предприняты для обеспечения исполнения распоряжения. Мы благодарим официальных лиц Азербайджана за искренние обсуждения и продолжительный диалог", - говорится в заявлении.

В заявлении содокладчики также отметили, что приветствуют продолжение правительством Азербайджана реформ в сфере обеспечения прав человека и верховенства закона, а также готовность азербайджанской стороны к диалогу.