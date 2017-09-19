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Алиевы на Генеральной Ассамблее ООН фото

 

В штаб-квартире Организации объединенный наций в Нью-Йорке сегодня состоялось открытие общих прений. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый вице-президент Мехрибан Алиева и Лейла Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась сегодня в Нью-Йорке с участием более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел.

В течение пяти дней они будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов, борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы современности.

 

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