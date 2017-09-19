Тяжелое ДТП в Сальяне: много погибших и раненых

Сегодня вечером в Сальянском районе на 60-м километре нового участка трассы Алят – Астара, еще не сданном в эксплуатацию, произошло тяжелое ДТП, в котором погибли четыре и получили травмы различной степени тяжести еще несколько человек, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль ВАЗ-2106 (18BX161) на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes C (15BL860). В результате аварии погибли четыре пассажирки автомобиля ВАЗ-2106, одна из которых была беременна. Водитель ВАЗ-2106 и трое пассажиров иномарки в тяжелом состоянии были доставлены в Центральную больницу Сальянского района.

Тела погибших женщин из искореженного автомобиля были извлечены спасателями МЧС и доставлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Корреспондент haqqin.az в настоящее время находится на месте событий и вскоре мы представим фото и видеоматериалы с места ДТП.