Брат Пабло Эксобара пригрозил закрыть сериал "Нарко"

Роберто Эскобар пригрозил американскому видеосервису Netflix "закрыть" сериал о своем брате — знаменитом колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре — и посоветовал компании нанять охрану для защиты своих сотрудников, передает РИА Новости.

В прошлом году 71-летний Роберто Эскобар потребовал от Netflix выплаты в один миллиард долларов за использование образа Пабло в сериале "Нарко" (Narcos) без разрешения семьи.

"Netflix напуганы. Они прислали нам длинное письмо с угрозами. В настоящий момент мы ведем с ними переговоры через наших юристов, чтобы получить нашу выплату в миллиард долларов. Если мы не получим ее, мы закроем это маленькое шоу", — заявил Роберто в интервью изданию Hollywood Reporter.

По его словам, имя "Эскобар2 и бренд "Нарко" — это торговые марки, правами на которые обладают члены семьи покойного наркобарона.

"Если у тебя есть мозги, тебе не обязательно пользоваться оружием. Если их нет, то - да. В данном случае Netflix стоит обзавестись киллерами для своих людей в качестве меры безопасности", — заявил Роберто Эскобар.

На прошлой неделе неизвестные в Мексике застрелили ассистента продюсера сериала "Нарко" Карлоса Муньоса Портала, когда тот искал места для натурных съемок. Компания Netflix заявила, что власти штата занимаются расследованием преступления.