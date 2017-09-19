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Испанские СМИ обвинили Кремль в желании "раздробить страну"

 

Издание El Confidencial обвинило Россию в желании "раздробить Испанию" и попыталось найти связи между Москвой и намерением Каталонии провести референдум о независимости, передает РИА Новости.

Авторы статьи в El Confidencial утверждают, что Кремль "годами бередит рану каталонской борьбы за независимость", так как это "входит в его стратегию по ослаблению Евросоюза". По версии испанских журналистов, Россия действует через основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, "начиная с 9 сентября, опубликовал с десяток твитов в поддержку каталонского сепаратизма".

Выводы издания основываются на том, что Ассанж однажды имел встречу с американским конгрессменом Даной Рорабахером, который, в свою очередь, в 90-х "познакомился с Путиным", а в апреле этого года виделся с президентом Женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном. При этом автор статьи и сам признает, что "не существует подтверждения того, что Россия стоит за помощью, которую Ассанж оказывает делу каталонского сепаратизма".

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