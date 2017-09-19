Великобритания приостановила свою тренировочную программу для военных в Мьянме из-за вспышки насилия в штате, где преимущественно проживают мусульмане-рохинджа, передает Reuters.

Как сообщил представитель британского правительства, решение принято вследствие вспышки насилия в стране, гуманитарного кризиса и необходимости прекратить нарушения прав человека.

«Мы решили приостановить работу учебных курсов, учрежденных для военных Мьянмы, до тех пор, пока не будет найдено приемлемое решение текущей ситуации», — говорится в заявлении.

Власти Британии призвали ВС Мьянмы предпринять экстренные меры по пресечению насилия в отношении жителей штата и обеспечить доставку им гуманитарной помощи.