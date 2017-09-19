Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в столице страны — Мехико, передает РИА Новости.

В городе ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах обрушились полки с товарами. Все близлежащие офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы.

На улицы высыпали толпы людей, возникла паника.

Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.

Также сообщается о приостановке работы Международнго аэропорта Мехико.

Las imágenes afuera de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. pic.twitter.com/OGUXptca2O — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 19 сентября 2017 г.

Mi #Mexico querido, 32 años exactamente después del temblor de 1985, sufres una vez más. Ojalá estáis todos bien, mucho ánimo amigos 🇲🇽 pic.twitter.com/hGcGhrfF6V — Clément Méric (@mericclement) 19 сентября 2017 г.

Mexico City airport after earthquake. pic.twitter.com/3GAvBWhZQU — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) 19 сентября 2017 г.

* * * 22:45

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло неподалеку от мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 км от населенного пункта Тепеохума. Очаг его залегал на глубине 60 км.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.