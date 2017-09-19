Нетаньяху потребовал отменить ядерную сделку с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН потребовал от международного сообщества "изменить или отменить" ядерную сделку, которое оно заключило с Ираном, передает РИА Новости.
"Изменить или отменить, починить или обнулить его", — призвал он.
Нетаньяху известен как непримиримый критик соглашения, которое заключили шесть великих держав с Ираном. Глава израильского правительства утверждает, что оно не только легализовало статус Ирана как пороговой ядерной державы, но также позволила ему расширить - вследствие снятия с него санкций - поле своих сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.