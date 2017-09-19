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Эрдоган призвал провести реформу Совбеза ООН

 

Президент Турции Р.Т.Эрдоган призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, увеличив число его членов до 20 стран-представителей. Об этом турецкий лидер заявил во вторник на общеполитической дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Мы неоднократно говорили, что мир намного больше, чем просто "пятерка". Работая здесь под крышей ООН, представители всего мира должны понять, что надо реформировать Совет Безопасности ООН, пока не стало поздно", - сказал он.

По словам Эрдогана, "в настоящий момент западные страны не делают ничего, чтобы предотвратить или остановить такие тенденции, как ксенофобия, расизм или насаждение враждебности к исламу".

"Мы хотим, чтобы Совет Безопасности имел демократическую и транспарентную, справедливую структуру. Мы предлагаем расширить членский состав до 20 стран, каждая из которых будет обладать аналогичными правами и полномочиями", - подчеркнул президент Турции.

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