Российская делегация бойкотировала выступление президента Литвы в ООН

Российская делегация на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.
Грибаускайте ранее пожаловалась Генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад - 2017", которые, по ее мнению, моделируют реальный конфликт со странами НАТО. Она также заявила, что "скрытые масштабы и сценарий учений" говорят об их агрессивном характере.