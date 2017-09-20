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Польша заподозрила Россию в применении ядерного оружия на учениях

 

Министр обороны Польши Антони Мачеревич убежден, что во время российско-белорусских учений «Запад - 2017» будет применено ядерное оружие. С таким заявлением он выступил в эфире польского государственного информационного телеканала TVP Info во вторник, 19 сентября.

Мачеревич заявил, что учения, которые должны закончиться 20 сентября, на самом деле будут продолжаться еще некоторое время.

«Учения будут продолжены, теперь уже с использованием ядерного оружия и отработкой его применения, это не было заявлено в программе учений», — утверждает польский министр.

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