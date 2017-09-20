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Армянин осквернил храм сикхов в Лос-Анджелесе

 

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает вандала, осквернившего храм сикхов в Голливуде, сообщает Los Angeles Daily Mail.

Несколько очевидцев наблюдали, как подозреваемый, 27-летний Артем Манукян, сделал маркером оскорбительные надписи на белой стене храма. Более того, мужчина угрожал перерезать им горло бритвой.

В полиции отметили, что ранее Манукян уже был осужден - за кражу со взломом. Полиция ищет подозреваемого в продолжение несколько недель.

Видео, на котором он запечатлен, было выложено в Facebook одним из свидетелей преступления.

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