Армянин осквернил храм сикхов в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает вандала, осквернившего храм сикхов в Голливуде, сообщает Los Angeles Daily Mail.

Несколько очевидцев наблюдали, как подозреваемый, 27-летний Артем Манукян, сделал маркером оскорбительные надписи на белой стене храма. Более того, мужчина угрожал перерезать им горло бритвой.

В полиции отметили, что ранее Манукян уже был осужден - за кражу со взломом. Полиция ищет подозреваемого в продолжение несколько недель.

Видео, на котором он запечатлен, было выложено в Facebook одним из свидетелей преступления.