Лавров на переговорах с Тиллерсоном

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят в Нью-Йорке двустороннюю встречу на полях сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.
Нынешние переговоры стали седьмой встречей Лаврова и Тиллерсона с начала года.
Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводят в Нью-Йорке двустороннюю встречу на полях сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.
Нынешние переговоры стали седьмой встречей Лаврова и Тиллерсона с начала года.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.