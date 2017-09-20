Минобороны о новых обстрелах армян

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.