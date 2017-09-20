Турция покупает системы ПВО у Франции и Италии

Турция после приобретения комплексов С-400 у России начала переговоры о закупке аналогичных вооружений у Франции и Италии. Об этом сообщил в интервью информагентству AP генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который приехал в Нью-Йорк, где проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

"Посмотрим, каков будет итог этих переговоров, будем надеяться, что они к чему-нибудь приведут", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг признал, что каждая страна - участница Североатлантического альянса вправе самостоятельно решать, какие системы вооружения покупать. Однако "для НАТО важно, чтобы мы были как можно более функционально совместимы и могли взаимодействовать друг с другом", добавил генсек альянса.

Столтенберг заверил, что Эрдоган "привержен НАТО не только на словах, но и в делах". Генсек назвал Турцию ключевым государством с точки зрения безопасности НАТО благодаря стратегическому расположению на границе Ирака и Сирии.