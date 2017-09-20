На 91-м километре трассы Алят-Астара в Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, Mercedes с госномерами 90 VJ 446, за рулем которого находился житель Ширвана, при выполнении обгона не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ с госномерами 54 BE 656.

В результате аварии на месте происшествия погибли четверо, еще один ранен. Он госпитализирован в Билясуварскую центральную районную больницу.

На место происшествия прибыли полицейские и врачи. Проводится расследование.