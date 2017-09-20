Эрдоган с трибуны ООН: «Надо решить карабахский конфликт»

Восстановление территориальной целостности Азербайджана и Грузии на Южном Кавказе является главным ключом достижения мира в регионе. Об этом президент Турции Реджеб Таййиб Эрдоган заявил в ходе выступления в 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью Йорке.

Президент Турции, отметив важность достижения мира в конфликтах, отметил, что международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии.

«Мы не должны забывать, что каждый конфликт, игнорируемый сегодня нами, завтра может перерасти в региональный и более глобальный конфликт.