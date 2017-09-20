Нетаньяху привел в пример отношения Израиля и Азербайджана

Израиль расширил сотрудничество с такими мусульманскими странами, как Азербайджан и Казахстан. Как передает АПА, об этом, выступая на 72-й сессии Генассамблее ООН в Нью Йорке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанъяху.

Б. Нетанъяху, коснувшись отношений Израиля с мусульманскими странами, привел в пример связи своей страны с Азербайджаном: «Мы расширили сотрудничество с нашими мусульманскими друзьями в Азербайджане и Казахстане».

Нетанъяху отметил, что Израиль хочет достижения мира с соседствующими арабскими странами, включая Палестину: «Мы достигли мира с Иорданией и Египтом. Вчера здесь встретились с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Я приветствую его усилия по восстановлению мира и в данном вопросе надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество как с ним, так и с другими лидерами региона».