Мадуро назвал Трампа "новым Гитлером"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя речь президента США Дональда Трампа на 72-й Генеральной ассамблее ООН, назвал американского лидера "новым Гитлером", сообщает EFE Noticias.

"Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам", — заявил Мадуро.

Трамп в своей речи раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование "провальной социалистической идеологии", которая, по его словам, привела страну к коллапсу.

Выступление Трампа прокомментировал и МИД Венесуэлы. В ведомстве отметили, что его слова противоречат международному праву, и напомнили американскому лидеру, что он "не президент мира".