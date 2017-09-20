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Бельгийский судья заявил о крестовом походе Сороса на Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Западные СМИ, развернувшие в последнее время очередное наступление на Азербайджан, перешли к тактике «индивидуального террора», выбирая одиночные цели – людей, которые так или иначе имеют связь с Азербайджаном и провинились лишь в том, что имеют собственное видение на события, происходившие в ходе карабахского конфликта.

На этот раз мишенью стал Жан-Поль Мурман, один из 12 судей Конституционного суда Бельгии, которого связали с так называемым «Азеригейтом» (так на Западе прозвали новую антиазербайджанскую кампанию). 

Жан-Поль Мурман

Бельгийское издание L'Echo отмечает, что Мурман неоднократно бывал в Азербайджане. Но это же не секрет. Господин Мурман неоднократно делал заявления, касающиеся карабахского конфликта, отмечая, что имеются вполне конкретные директивы СЕ, которые следует учитывать.

А в феврале 2012 года в ходе международной конференции на тему «Преступление против человечности: Ходжалинский геноцид» Жан-Поль Мурман сказал, что в связи с событиями в Ходжалы необходимо создать международный уголовный суд.

Все это видимо, серьезно обеспокоило армянское лобби. И в итоге армянская сторона пошла в атаку. Сам Жан-Поль Мурман и многие другие независимые эксперты призывают обратить внимание на финансирование Джорджем Соросом 145 неправительственных организаций, которые непосредственно занимаются антиазербайджанской пропагандой.

Подобная ситуация, повторимся, складывается не впервые. К примеру, еще в начале 2016 года объективные, или если угодно,  проазербайджанские политики на Западе стали объектами для нападок. Причем повод мог быть любым, даже надуманным. В основном используется армянская разработка о так называемой «икорной дипломатии», которую проводит Азербайджан. 

К примеру, в начале 2016 года австралийское издание The Advocate обвинило представителя Лейбористской партии в парламенте Австралии Лори Фергюсона в том, что он побывал в «самодержавном» Азербайджане, получив от азербайджанского правительства билеты на самолет в первый класс, оплату проживания в стране и некоторые другие бонусы.

Сам Лори Фергюсон в беседе с австралийскими СМИ опроверг эту информацию. Более того, он заявил, что находясь в Азербайджане, не заметил признаков «полицейского государства, когда номера в отеле прослушиваются, а водители в автомобилях просят не задавать им лишних вопросов». Впрочем, этот ответ не помешал армянским СМИ попытаться раздуть скандал.

Абсолютно то же самое происходит и сейчас: огульные обвинения по принципу «то ли он украл, то ли у него украли», а завтра никто и не вспомнит» … 

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