Эльмар Мамедъяров об обстрелах азербайджанского населения

В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось второе заседание контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении в отношении Азербайджана. От имени Азербайджана на заседании выступил Э.Мамедъяров, передает Интерфакс.

Глава МИД Азербайджана заявил об интенсификации столкновений на линии карабахского фронта и росте преднамеренного убийства азербайджанского гражданского населения со стороны Армении.

«Министр отметил, что ситуация по урегулированию конфликта в оккупированном Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях после последней встречи контактной группы ухудшилась. Наблюдается интенсификация столкновений, и возросло количество случаев преднамеренного убийства гражданского населения Азербайджана на территориях, прилегающих к линии фронта», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.