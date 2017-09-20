Киргиз написал свое имя на мемориале Линкольну в Вашингтоне

Американские правоохранители задержали в Вашингтоне гражданина Киргизии, который нацарапал свое имя на мемориале президенту США Аврааму Линкольну. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу киргизского МИДа.

«18 сентября по факту совершения акта вандализма у мемориала президенту США Линкольну в городе Вашингтон задержан гражданин Киргизии. Согласно поступившей информации, им было выцарапано монетой на постаменте мемориала свое имя», — сказал представитель ведомства.

После инцидента посольство Киргизии в Вашингтоне связалось с мужчиной для оказания правовой помощи.

«Он подтвердил инцидент и раскаялся в содеянном», — рассказали в киргизском МИД.

Суд оценил нанесенный ущерб в $2 тыс.