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Стань членом Birlik Klubu, получи скидки и бонусы!

 

Теперь клиенты банка, присоединившись к команде Birlik Klub от Kapital Bank, имеют возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита.

Членам Birlik Klub платежа по кредиту будет возвращена скидка на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты Birlik Klub срок оплаты кредита может быть увеличен до 6 месяцев.

Привилегии, которые предоставляются членам клуба, на этом не заканчиваются. Членам клуба со стороны банка и в будущем будут представлены специальные банковские предложения.

Для вступления в клуб клиенты могут обратиться в близлежащий филиал банка. Дополнительную информацию о карте можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/loans/birlik-klubu?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92-х филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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