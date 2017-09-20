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Землетрясение в Мексике разбудило вулкан

 

После мощного землетрясения в Мексике, которое затронуло Мехико, произошло извержение расположенного неподалеку от столицы вулкана Попокатепетль. Вулкан выбросил огромный столб дыма, передает «Интерфакс».

По данным мексиканских сейсмологов, ситуация на вулкане оценивается «красной тревогой» — одним из высших уровней.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Мексике произошло очередное мощное землетрясение. Жертвами его стали не менее 139 человек. В столице страны обрушились десятки зданий. Власти Мексики ввели в пострадавших районах режим чрезвычайного положения и вывели на улицы 3 тыс. военнослужащих.

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