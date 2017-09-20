Россия экстрадирует в Азербайджан разыскиваемого преступника

В ближайшее время из Челябинска на родину будет экстрадирован 48-летний гражданин Азербайджана Новрузов, похитивший 50 тыс. долларов у жителя Баку, сообщают российские СМИ.

При этом Новрузов в это время находился в Челябинске, а потерпевший — в Баку. По данным прокуратуры Челябинской области, у похитителя были сообщники, которые не подозревали о его преступном умысле.

Новрузов был задержан в столице Южного Урала в марте этого года и помещен под стражу.

«Заместителем генпрокурора РФ принято решение о выдаче указанного лица правоохранительным органам Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности. Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем Новрузов в ближайшее время будет передан компетентным органам», - сообщает прокуратура Челябинской области.

За совершение данного преступления в Азербайджане Новрузов может быть приговорен на срок до 12 лет.