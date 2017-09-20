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Кредитная линия в манатах от NIKOIL | Bank-а

 

NIKOIL | Bank внимательно относится к желаниям клиентов и учитывая неоднократные обращения с их стороны, запустил новую кредитную акцию: http://bit.ly/2xQypLd

Если вам срочно нужны деньги для реализации своих планов - смело обращайтесь в NIKOIL | Bank и оформите кредитную линию в национальной валюте со льготным периодом до 35 дней! Линия выдается сроком от 12-ти до 36 месяцев, на сумму от 300 до 30 000 манат. Кредит на сумму до 3000 манат оформляется без поручительства. Комиссия, за оформление данного кредитного продукта, составляет 0%! Предоставьте в любое отделение Банка удостоверение личности и документ, подтверждающий доходы - и кредитная линия ваша!

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

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Кредитная линия в манатах от NIKOIL | Bank-а
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