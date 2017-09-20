Лидера «Христианского государства» арестовали в Москве

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан по подозрению в организации поджога автомобиля Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя. Об этом в среду, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Калинин и двое его предполагаемых сообщников были задержаны вчера вечером в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы провели в Москве и Липецке. Калинина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")», — сказал собеседник редакции.

11 сентября московская полиция сообщила о начале расследования обстоятельств поджога неизвестными двух автомобилей в центре города около офиса Добрынина. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавшие от огня Honda и Mercedes, принадлежащих жителям ближайших домов. О поджоге на своей странице в Facebook сообщил и сам Добрынин, приложив к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых были разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть».