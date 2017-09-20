В Баку будет 35 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили в Национальном бюро гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22°, днем 30-35° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 33-35° тепла.
Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 40-45%.
В районах Азербайджана, в основном, без осадков. Утром местами возможен туман. Подует восточный ветер.
Температура воздуха ночью 15-20°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.